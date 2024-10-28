Омичи сообщили, что на прошлой неделе утонул человек.

Сегодня, 28 октября, в одном из омских пабликов появилась информация, что на прошлой неделе на пароме Нововаршавка – Черлак произошел несчастный случай. Автор поста рассказал, что 23 октября утонул человек.

Сообщается, что требуется помощь в поиске утонувшего человека. Для этого нужна лодка, катер и водолазы. Также предположительно могут всплыть вещи погибшего: черная шапка, темно-синие футболка и штаны, сапоги-дутики и черная куртка.

Добавим, что в полиции об этом инциденте не сообщали.