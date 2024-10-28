Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Однако ждать этого придется еще пару лет.
На портале правовой информации появилось распоряжение правительства Омской области «О прогнозе социально-экономического развития Омской области на 2025 год и на период до 2027 года». Согласно прогнозу, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе в 2025 году увеличится на 7,7–8,9 %, а к 2027 году – на 21,6–24,7 %. Средняя зарплата составит 75,4–77,3 тыс. рублей.
Власти прогнозируют не только рост зарплаты в регионе, но и увеличение прожиточного минимума. В 2027 году он достигнет 16,7–16,8 тыс. рублей.
Прогнозы о повышении средней заработной платы для наемных работников говорит об увеличении на 21–23,2 %.
·Общество

Однако ждать этого придется еще пару лет.
На портале правовой информации появилось распоряжение правительства Омской области «О прогнозе социально-экономического развития Омской области на 2025 год и на период до 2027 года». Согласно прогнозу, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе в 2025 году увеличится на 7,7–8,9 %, а к 2027 году – на 21,6–24,7 %. Средняя зарплата составит 75,4–77,3 тыс. рублей.
Власти прогнозируют не только рост зарплаты в регионе, но и увеличение прожиточного минимума. В 2027 году он достигнет 16,7–16,8 тыс. рублей.
Прогнозы о повышении средней заработной платы для наемных работников говорит об увеличении на 21–23,2 %.