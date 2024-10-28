Врачи каждый год вынимают из омичей до 500 посторонних предметов. Среди них много необычных.

Медицинские работники эндоскопических служб Омской области ежегодно извлекают около 500 инородных предметов из желудочно-кишечного тракта, дыхательный путей и других частей тела пациентов, сообщает Город55 со ссылкой на региональный Минздрав.

Взрослые омичи заглатывали ножи, коронки зубов, колпачки от ингаляторов, пули, скрепки. Среди интересных предметов также стоит выделить пластиковый подсвечник, который омич проглотил вместе с куском торта, и еловую ветку – ею другой мужчина закусывал алкоголь и не заметил, как вдохнул.

Другая нашумевшая история произошла с омичом, которому «голоса в голове» приказали собрать бомбу у себя в желудке. Бедняга проглотил батарейки, лампочки и пружины.

Также иногда встречаются любители острых ощущений. В них посторонние предметы попадают через нижнюю часть тела. Помимо боли, этим людям приходится пройти через моральные неудобства, хотя это касается не всех.

Что касается детей, то в подавляющем большинстве случаев инородные предметы попадают в них в процессе игры либо из-за неосторожного обращения. Это монеты, батарейки, мелкие игрушки, колпачки от спреев и ручек, арахис, семена подсолнечника, морковь, канцелярские кнопки, магниты. Здесь важно, чтобы ребенок не постеснялся обратиться за помощью к взрослым.