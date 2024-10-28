В феврале 2021 года чиновница неожиданно покинула должность заместителя министра культуры, написав заявление по собственному желанию.

Бывший заместитель министра культуры Омской области Анна Статва рассказала о причинах ухода с этого поста. Она работала в областном ведомстве с июля 2017 года по февраль 2021-го, курируя сферу туризма. Чиновница написала заявление по собственному желанию за пару месяцев до отставки.

– Было очень много рамок, регламентов, правил и откровенных ограничений. Конечно, я ко всему адаптировалась. В конце концов, правила игры нужно принимать. Но чувствовала я себя как птица в клетке. Это была главная причина моего ухода – внутренняя, – сказала Статва в интервью «Омск Здесь». – При этом все в голос мне твердили: с таких должностей добровольно не уходят, и строили самые невероятные версии «истинных» причин. Еще как уходят, я вам скажу! Если ты не потерял связь с самим собой, веру в себя и свои силы, то в один прекрасный момент обязательно задашься вопросом: насколько эта деятельность и этот образ жизни соответствуют тебе настоящему?

По словам экс-чиновницы, триггером ее ухода с должности стало открытие выставки в одном из омских музеев.

– Я прекрасно помню тот момент, когда я принимала участие в открытии одной из выставок в музее. Рассматривая одну из картин, я буквально почувствовала удар током от мысли: что я вообще здесь делаю? Как я могла променять все свои реки, горы и моря, всю свою свободу на вот это все?! И так мне стало тоскливо… Брела домой, как унылый слон, которому хобот оторвали, – вспоминает Анна Статва.

Второй причиной ухода с должности замминистра она называет отсутствие поддержки со стороны руководства области.

– Проекты, которые я могла реализовать, я реализовала, дальше – потолок. Отсутствие поддержки для развития туризма со стороны руководства региона. На все нужна высшая политическая воля. Без нее можно разбить лоб, ничего не получив в итоге, – отметила экс-чиновница. – Видимо, наш регион еще не созрел для того, чтобы развивать туризм дальше, выводить его на новый уровень (всему свое время). В общем, ходить на работу для красоты – не мой вариант, мне нужна самореализация, решила я, и ушла.

О работе на госслужбе Статва не жалеет, она получила колоссальный опыт и смогла реализовать ряд важных и нужных для региона проектов. Сейчас бывший замминистра работает в сфере туризма. Она является основательницей комьюнити осознанных путешественников FEEL TRAVEL coaching.