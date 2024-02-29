С большим аншлагом в Омске прошел предпоказ фильма «В Арктику», на который собрались сотни омичей, а также путешественники и чиновники.

С большим аншлагом в Омске прошел предпоказ фильма «В Арктику», на который собрались сотни омичей, а также путешественники и чиновники.

В Омске накануне, 28 февраля, прошел предпоказ фильма «В Арктику». В широкий прокат картина выходит сегодня, 29 февраля, а накануне ее смогли посмотреть гости кинотеатра «Первомайский», в числе которых были путешественники и чиновники. Так совпало, что 28 февраля в России отмечается День Арктики. Именно в этот день омичи смогли окунуться в завораживающие красоты этого пока еще не до конца изведанного края.

– Я хоть и историк, но могу сказать, что география – это та наука, которая позволяет открывать что-то новое, просвещать. Возделывание географии – одна из задач Русского географического общества. Традиционно Арктику показывают с точки зрения животного мира. В этом фильме акцент сделан на историю освоения этой территории, – отметил перед показом картины руководитель Омского отделения Русского географического общества, а по совместительству министр образования региона Иван Кротт.

Фильм был снят известным путешественником, исследователем Леонидом Кругловым. Он собирался представить свою картину в Омске, но не смог прилететь. Тем не менее картину в «Первомайском» представили другие известные омские путешественники – капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков и руководитель проекта Feel Travel Анна Статва.

– Фильм уникальный, он показывает те территории, которые раньше никогда не были исследованы. Съемки проходили в течение 5 лет. Было проведено 17 экспедиций, год только монтаж фильма шел, было отснято 20 тысяч часов. Леонид Круглов относится к той категории людей, которые живут по мечте, – отметила Анна Статва.

Сергей Щербаков, в свою очередь, вспомнил, что в 2012 году он прошел почти всю Арктику, побывал в Канаде и в Гренландии.

Стоит отметить, что фильм «В Арктику» продолжительностью почти 2 часа повествует об экспедициях «Русского географического общества» при поддержке российских военных в самые разные точки Северного Ледовитого океана – от Новой и Северной Земли до острова Врангеля и мифической Земли Санникова, которая на поверку оказывается... ледяным островом Беннета. Фильм интересный, познавательный – особенно для тех, кто интересуется географией.

Главным героем картины выступает сам Леонид Круглов. За кадром – его же голос. За 5 лет, пока шли съемки, Круглов и ученые РГО искали морского единорога (Нарвала), ту самую Землю Санникова (остров Беннета), расположенную в Восточно-Сибирском море, побывали на острове Врангеля, где численность белых медведей в 700 раз больше, чем людей.

В фильме есть и забавные моменты – например, то, как участники экспедиции играют в футбол на льду рядом с ледоколом, но затем вынуждены быстро подняться на судно из-за невесть откуда взявшихся белых медведей. Потрясающие виды Русской Арктики, множество уникальных подводных и надводных съемок, разруха советских метеостанций – все это присутствует в картине. Одним словом, фильм стоит посмотреть тем, кто хочет по-новому взглянуть на Русскую Артику, которая, кстати, по размеру сравнима с Австралией.