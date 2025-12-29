Режиссер из Сибири рассказал, как снимали «Невероятные приключения Шурика»

За главным новогодним хитом стоят в том числе двое сибиряков.

Фото: телеканал ТНТ

В российских кинотеатрах с успехом идет новогодний фильм «Невероятные приключения Шурика» (12+), а 31 декабря его покажут в специальной расширенной версии и в эфире телеканала ТНТ.

За новый новогодний телефильм отвечает уже проверенная команда: продюсеры и сценаристы Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Миша Семичев – именно они стояли за всеми предыдущими новогодними хитами ТНТ. Шелков и Семичев – сибиряки: один из Красноярского края, другой – из Томской области. На презентации «Шурика» в студенческой столице России, как нередко называют Томск, Миша Семичев подробно рассказал о съемках нового хита, а также объяснил, зачем команда с ТНТ переснимает советскую классику.

– Наш фильм – это то, как мог бы выглядеть Шурик в параллельной Вселенной. Мы не переснимаем классику. Это не ремейк. Мы показываем, каким бы стал этот персонаж, если бы он родился не в СССР, а в другом мире – похожем, знакомом, но все же параллельном, – говорит Семичев. – В этой Вселенной многое устроено иначе: тут дресс-код 90-х соседствует с тик-ток трендами, советский маркетплейс работает через почту, тут герой Давы – это капитан «Городских псов» в эстетике Джона Траволты 80-х и гигачада XXI века, и даже есть советский квадрокоптер.

Фото: телеканал ТНТ

Режиссер подчеркивает, что творческая группа, снявшая уже четвертый фильм по мотивам советской классики, не пытается «нажиться на великом наследии», а стремится говорить со зрителями о настоящем.

– Комедия – это честный способ говорить о настоящем. Она позволяет смеяться над хаосом современности, – отмечает Семичев. – Наш проект – не попытка «исправить классику», «переписать легендарное» или «нажиться на великом наследии», а желание подарить зрителю легкость, праздник и тепло в Новый год. Я бы сказал, это пародия не на фильм, а на жизнь.

Съемки новогоднего хита проходили в том числе на Кавказе. И там режиссерам пришлось, что называется, попотеть. Подбор локации на Домбае они делали в июне, а съемки начались в октябре – и 12-часовую смену приходилось умещать в 7 часов: солнце уходило за горы уже в три часа пополудни.

– В таких ситуациях спасает парная работа и распределение обязанностей. Одному такой масштабный проект снять невозможно. Мы с моим другом и сорежиссером Романом Кимом расходились по разным локациям и снимали параллельно несколько историй, – вспоминает Миша Семичев.

Фото: телеканал ТНТ

Многие сцены «Невероятных приключений Шурика» придумывали буквально на ходу, такая атмосфера была на съемочной площадке.

– Мы постоянно что-то перепридумываем, переписываем, актеры сами предлагают, наигрывают, переигрывают. Но я всегда в этом плане говорю, мы очень лояльны на съемке и очень строги на монтаже. Импровизация, конечно, важна, что-то остается, что-то убирается. Но хотя бы один дубль нам нужно снять, как задумано изначально, – считает режиссер.

Зрители, к примеру, увидят клип на песню Анны Асти, в котором все декорации и костюмы были придуманы и сшиты всего за один день. Еще одна запоминающаяся сцена связана с актрисой Ольгой Картунковой.

– Она совершенно не умеет водить автомобиль. Поэтому ребята на площадке соорудили систему тросов, которые тянули машину, – раскрывает детали съемок Семичев. – Тормозить Ольга, соответственно, тоже не умеет и даже немного боится. Поэтому один блок тянул машину вперед, а второй – тормозил. Так что в фильме вы можете увидеть, как машина едет, а Ольга в ней просто сидит. Вот такая магия кино. А один раз на месте нашей съемки вдруг начали копать метро. И это лишь 1 % приключений.

Фото: телеканал ТНТ

По словам режиссера, новый фильм рассчитан на аудиторию «от 7 лет до 70».

– Зрители, выросшие на оригинальных фильмах и совершенно в другом ритме жизни, воспринимают это как часть своей памяти. Им кажется, что мы затрагиваем их ностальгию. А есть и те, кто знает оригинал и легко к этому относится. Наша основная философия – мы создаем проекты, чтоб у зрителя был выбор, кто захочет – посмотрит, а кто не захочет – найдет для себя что-то другое, – заключил Миша Семичев.

«Невероятные приключения Шурика» уже сейчас можно посмотреть во всех кинотеатрах страны, а 31 декабря его покажет телеканал ТНТ.