«Ирония судьбы» – лучший новогодний фильм: как он связан с Омском

Британское издание The Guardian включило фильм Рязанова в ТОП лучших для просмотра в канун Нового года.

скрин

3-я улица Строителей, 25 квартира 12 – этот адрес знает вся Россия, а когда-то знал и весь Советский Союз. С 1976 года он повторяется на телеэкранах каждый раз в дни празднования Нового года. 1 января 2026 года исполняется 50 лет со дня первого показа лирической новогодней комедии режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Британское издание The Guardian включило фильм в список лучших для просмотра в канун Нового года. Сюжет издание называет «праздничным недоразумением».

– Московский врач Женя (Андрей Мягков), который скоро женится, после мальчишника по ошибке садится на самолет до Ленинграда. Благодаря типовой советской архитектуре он в пьяном угаре засыпает в квартире по тому же адресу, где стройная Надя (Барбара Брыльска) встречает своего ворчливого жениха Ипполита (Юрий Яковлев, советский Джон Клиз), – пересказывает сюжет издание.

Сам Эльдар Рязанов говорил в интервью, что уже и не вспомнит, как ему и сценаристу Эмилю Брагинскому пришла такая идея в голову – путаница с адресами. Но в одной из версий это история про команду глухих шахматистов, летевших в Омск на соревнования, но оказавшихся в совершенно другом городе.

Действительно, в Омске проводились серьезные всесоюзные шахматные турниры, а этому случаю нашлось подтверждение в специализированном журнале «В едином строю», который издавало Всероссийское общество глухих за 1957 год. Упомянуты были Сергей Салов и Лир Муратов. Даже был известен адрес, куда должны были прибыть на турнир шахматисты – ул. Октябрьская, 24. Но в Омске сейчас домов по этому адресу нет вообще.

Но другая версия гласит, что вдохновил Рязанова рассказ поэта-песенника Никиты Богословского про то, как он отправил друга в состоянии «весьма навеселе» в Киев.

Омичка, народная артистка РСФСР Валентина Талызина (1935–2025) сыграла небольшую роль в фильме, а также озвучила главную героиню – Надю Шевелеву, которую сыграла Барбара Брыльска. По иронии судьбы польская актриса почему -то вспомнила об Омске. В 2023 году пани Брыльска заявила, что в России хорошо живут только в столице.

– Остальной народ, посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить, – писал «Омск-информ» о высказывании актрисы.

Тогда комментировал ситуацию глава региона, им был Александр Бурков, он приложил к своему посту видеоролик под названием «Омск, которого боится Барбара Брыльска». Отреагировала на высказывание и экс-мэр города Омска Оксана Фадина, она намекнула на возраст пани артистки.

.