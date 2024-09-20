В Штабе общественной поддержки «Единой России» при участии активистов «Движения первых» прошла встреча с известной омской путешественницей.

Образовательное мероприятие для омских участников детско-молодежного объединения «Движение первых» прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России». С активистами движения встретилась известная омская путешественница, кандидат географических наук, руководитель компании «Фил Трэвел» Анна Статва. В ходе открытого диалога она рассказала юным омичам о своем профессиональном пути и специфике работы.

– Очень живая и интересная встреча получилась, ребята – молодцы! Что меня порадовало – у детей уже есть опыт путешествий и, самое главное, есть желание путешествовать дальше, изучать свою страну. Озвучили свои мечты: география обширная – от Териберки до Камчатки. Внимательно слушали – последующие вопросы были не просто какой-то заготовкой, а тематические, исходя из нашего предшествующего разговора, – отметила Анна Статва.

Молодые люди задавали самые разные вопросы – о любимых направлениях, об активном туризме. Спрашивали об экстремальных ситуациях, чего нужно опасаться, какие бывают опасные насекомые и какие национальные блюда стоит попробовать.

В Штабе общественной поддержки на регулярной основе проходят встречи с известными омичами, подробнее об этом направлении ребятам рассказал председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

– С первых дней работы Штаб общественной поддержки «Единой России» взял курс на работу с молодежью. Для нас небезразлично будущее ребят! Для них сейчас очень важно получать знания, умения и навыки, мы стараемся давать их в стенах штаба. Для этого приглашаем самых разных лидеров общественного мнения из самых разных сфер – ветеранов, в том числе СВО, спортсменов, политиков, предпринимателей и людей творческих профессий. Все они дают ребятам ценные знания, – подчеркнул Александр Артемов.

В завершении встречи Анна Статва наугад раздала собравшимся открытки и буклеты-путеводители, пожелав побывать в тех уникальных туристических местах, которые на них изображены.