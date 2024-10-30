А также об основных путях передачи заболевания.

Министерство здравоохранения снова разъясняет, чем является ВИЧ-инфекция и СПИД.

ВИЧ-инфекция – заболевание, причиной которого является специфический вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), поражающий защитные силы организма человека – иммунную систему. С ВИЧ-инфекцией можно жить достаточно долго, течение заболевания зависит от образа жизни, состояния здоровья на момент заражения, употребления алкоголя и наркотиков, своевременно начатого лечения.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – конечная стадия ВИЧ-инфекции. С момента заражения до развития стадии «СПИД» может пройти от 7 до 15 лет.

Важно понимать, что ВИЧ малоустойчив во внешней среде и практически мгновенно погибает при кипячении и воздействии на него различных дезинфицирующих средств: 70 % спирта, хлорсодержащих препаратов.

Основные способы передачи ВИЧ-инфекции:

половой путь: при проникающих сексуальных контактах без презерватива;

через кровь: в среде наркопотребителей, использующих для введения и приготовления наркотиков общие шприцы, иглы, емкости, фильтры;

риск заражения существует при нанесении татуировок и проведении пирсинга нестерильным инструментарием;

от матери к ребенку: при беременности, родах и грудном вскармливании.

ВИЧ не передается:

при рукопожатиях, поцелуях и объятиях, кашле и чихании;

при пользовании общим туалетом, ванной, бассейном;

через продукты питания, постельное белье, укусы кровососущих насекомых.

Основные способы защиты от ВИЧ-инфекции:

здоровый образ жизни;

отказ от наркотиков и алкогольных напитков: необходимо помнить, что алкоголь и наркотики могут повлиять на твои решения – в состоянии опьянения человек хуже контролирует свои действия, легче идет на риск, пренебрегая необходимыми мерами предосторожности;

отказ от незащищенных сексуальных контактов, использовать презерватив.

Минздрав подчеркивает, что современные антиретровирусные препараты способны приостановить развитие заболевания, значительно улучшить здоровье ВИЧ-инфицированного человека и существенно продлить его жизнь.

Что необходимо помнить при пользовании презервативами:

покупать нужно латексные презервативы и только в аптеках и специализированных учреждениях;

проверять срок годности на упаковке;

не хранить в слишком теплых или холодных местах;

смазку использовать только на водной основе;

внимательно читать инструкцию.

Существует «период окна» – отрезок времени, когда определить, инфицирован человек или нет, нельзя. Он длится в среднем до 3 месяцев от момента заражения. В «период окна» человек, живущий с ВИЧ, может передавать вирус другим людям. Если диагноз установлен, важно встать на диспансерное наблюдение (добровольно, конфиденциально).