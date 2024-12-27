Поликлиники и службы экстренной помощи продолжат работу все каникулы.

Скоро новогодние праздники, однако медицинские учреждения Омской области продолжат свою работу. Врачи будут заботиться о вашем здоровье и предоставлять медицинскую помощь на протяжении всех каникул. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будет действовать специальный график работы поликлиник: вызовы для терапевтов и педиатров на дом принимаются с 9:00 до 14:00, врачи будут выходить на дом с 9:00 до 15:30, а дежурные будут принимать пациентов в поликлиниках с 9:00 до 14:00.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.