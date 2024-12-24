В этом году на работу в больницы пришло примерно столько же специалистов, сколько ушло.

Сегодня в «Доме журналистов» состоялась пресс-конференция министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова. Глава ведомства рассказал, как обстоят дела с дефицитом кадров в больницах региона.

– В этом году впервые нет убыли кадров. Количество ушедших из отрасли не больше, чем пришедших. В предыдущие годы наблюдалась убыль, – рассказал Маркелов.

В следующем году региональный Минздрав планирует добиться увеличения числа медиков. Глава ведомства отметил, что омичей будет кому лечить.