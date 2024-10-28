За детьми в это время никто не следил.

Омская прокуратура провела проверку в детском саду № 23, где в начале октября пострадала 3-летняя девочка. Ее покусала другая воспитанница, когда дети остались без присмотра.

– Старший воспитатель с несколькими детьми ушла для фотографирования, а младший воспитатель находилась в буфетной зоне помещения, помогая одному ребенку наливать воду, – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве сочли, что образовательное учреждение должным образом не обеспечило охрану жизни и здоровья детей. Заведующей детского сада внесли представление. На нее также завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Заведующей грозит штраф до 30 тыс. рублей.

После судебно-медицинской экспертизы, которая оценит вред, причиненный здоровью девочки, прокуратура планирует направить в суд иск о взыскании с детского сада компенсации морального вреда.