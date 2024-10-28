Молодежь не идет в педагоги – через четыре года доля учителей в возрасте до 30 лет не превысит шести процентов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разработать и принять федеральную стратегию повышения престижа профессии учителя. Депутат направила соответствующее предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

В документе указывается, что российским школам не хватает 250 тысяч учителей, а к 2029 году доля учителей в возрасте до 30 лет не превысит шести процентов, сообщает «Парламентская газета».

– В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной стратегии «Профессия – просвещать» по формированию позитивного образа учителя, – указывается в письме Лантратовой.

Положительной образ учителя депутат предлагает формировать через кино и телевидение, а также запустить всероссийскую акцию-конкурс #мой учитель. О повышении зарплат педагогам и снижении нагрузки на них в документе не сообщается.