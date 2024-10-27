При этом по сравнению с прошлым годом заработки увеличились на 17,5 %.

Омскстат привел свежие данные по средним зарплатам и доходам жителей. В августе среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составила 61,3 тыс. рублей. В зависимости от сферы деятельности, омичи получают от 21,9 тыс. до 165,9 тыс. рублей.

При этом доходы падают. Так, в августе по сравнению с предыдущим месяцем зарплата уменьшилась на 2,5 %. До этого в июле заработки сократились на 6 %.

Наибольшее падение в августе зафиксировано в следующих отраслях: производство прочих готовых изделий (–25,7 %), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (–19 %), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (–13,2 %), образование (–12 %), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (–11 %), производство кожи и изделий из кожи (–9,4 %), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (–5,6 %).

Однако за год, по сравнению с августом 2023 года, заработки в регионе увеличились в среднем на 17,5 %. Рост реальной зарплаты при этом гораздо меньше – на 7,4 %.