Судя по всему, выкупивший здание предприниматель, намерен строить что-то новое. И не нашел применения аварийной недвижимости.

В микрорайоне Чередовом Ленинского округа снесли легендарную омскую заброшку: бывшую детскую психбольницу, которая не эксплуатировалась больше 20 лет. Об этом рассказали подписчики паблика «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте». Судя по снимку, от постройки осталась только груда строительного мусора.

Известно, что здание после четвертой процедуры торгов в мае нынешнего года купил омский предприниматель Евгений Портнов за 5,3 млн рублей. Вероятно, он не нашел применения ветхой недвижимости и решил возводить нечто новое.

Больница была построена в 1963 году, раньше здесь базировался целый больничный городок. Когда-то там находилась МСЧ-4, позже – детская психоневрологическая больница. Один из корпусов арендовали в качестве офиса судебные приставы. Здание находилось в федеральной собственности и не эксплуатировалось с 2000-х годов. Лет 20 объект был местом притяжения для местных сталкеров, любителей слоняться по заброшкам. Об этой локации рассказывали жуткие легенды.