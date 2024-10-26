После ремонта тепловых сетей осталось много разрытых участков. Городским властям поручили засыпать траншеи землей до холодов.
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Омской области губернатор Виталий Хоценко потребовал от городских властей навести порядок с траншеями, оставшимися после ремонта тепловых сетей. Омичи недовольны тем, что город весь перерыт. Глава региона придерживается того же мнения.
– Город разрыт весь. Надо успевать это сделать, пока погода нас еще более-менее радует. Поэтому максимально мобилизуйте все ресурсы, – обратился Хоценко к первому вице-мэру Омска Евгению Фомину. – Персонально ваша с мэром зона ответственности. Подключайте «Тепловую компанию», всех газовиков, чтобы помогали, УДХБ и так далее. Если нужны дополнительные силы, дорожники чем-то помогут.
Полноценное благоустройство, где проводится ремонт тепловых сетей, необходимо будет сделать весной, добавил губернатор.