Омск-Информ
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·Общество

После ремонта тепловых сетей осталось много разрытых участков. Городским властям поручили засыпать траншеи землей до холодов.

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Омской области губернатор Виталий Хоценко потребовал от городских властей навести порядок с траншеями, оставшимися после ремонта тепловых сетей. Омичи недовольны тем, что город весь перерыт. Глава региона придерживается того же мнения.

– Город разрыт весь. Надо успевать это сделать, пока погода нас еще более-менее радует. Поэтому максимально мобилизуйте все ресурсы, – обратился Хоценко к первому вице-мэру Омска Евгению Фомину. – Персонально ваша с мэром зона ответственности. Подключайте «Тепловую компанию», всех газовиков, чтобы помогали, УДХБ и так далее. Если нужны дополнительные силы, дорожники чем-то помогут.

Полноценное благоустройство, где проводится ремонт тепловых сетей, необходимо будет сделать весной, добавил губернатор.

·Общество

После ремонта тепловых сетей осталось много разрытых участков. Городским властям поручили засыпать траншеи землей до холодов.

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Омской области губернатор Виталий Хоценко потребовал от городских властей навести порядок с траншеями, оставшимися после ремонта тепловых сетей. Омичи недовольны тем, что город весь перерыт. Глава региона придерживается того же мнения.

– Город разрыт весь. Надо успевать это сделать, пока погода нас еще более-менее радует. Поэтому максимально мобилизуйте все ресурсы, – обратился Хоценко к первому вице-мэру Омска Евгению Фомину. – Персонально ваша с мэром зона ответственности. Подключайте «Тепловую компанию», всех газовиков, чтобы помогали, УДХБ и так далее. Если нужны дополнительные силы, дорожники чем-то помогут.

Полноценное благоустройство, где проводится ремонт тепловых сетей, необходимо будет сделать весной, добавил губернатор.