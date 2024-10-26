Известный хоккеист считает, что замены главному тренеру «Авангарда» пока нет. Игра команды слишком зависит от лидера Владимира Ткачева.

Бывший игрок сборной России по хоккею Евгений Артюхин, имеющий опыт выступления за омский «Авангард», высказался по поводу возможной отставки главного тренера «ястребов» Сергея Звягина. Ранее сообщалось, что его уволят до воскресной игры против магнитогорского «Металлурга». Артюхин считает, что менять Звягина сейчас не нужно.

– Что касается увольнения тренера, то нужно понимать, кто может прийти вместо нынешнего наставника. Сейчас не так много людей, которые могли бы туда войти, даже если брать иностранцев. Я не вижу смысла в отставке, потому что замены пока нет, – сказал Артюхин в комментарии «РБ Спорт».

Эксперт также высказал мнение, что в игре «Авангарда» многое зависит от лидера команды Владимира Ткачева, который сейчас травмирован.

– Многое зависит от того, что не играет Владимир Ткачев. И Рид Буше не может выйти на тот уровень игры, который он показывал вместе с ним. А это очки и победные шайбы. Ребята, которых взяли, не могут заменить Ткачева, – подчеркнул Артюхин. – Есть проблемы с вратарской линией. Не хочется обвинять парней, но проблемы есть. В нужный момент не хватает игрока, который мог бы подстраховать защитников. Оборона действует не лучшим образом. Ребята много ошибаются, и вратари не всегда справляются.

После 18 сыгранных матчей «Авангард» имеет в своем активе всего 13 очков и занимает десятое место в Восточной конференции, не попадая в плей-офф.