Омск-Информ
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·Спорт

Точные сроки ухода Сергея Звягина официально не называются.

Вчера, 23 октября, вновь появилась информация о скорой отставке главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина. Об этом настойчиво информирует инсайдер «Cпорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Точные сроки ухода Звягина не называются. Но, по некоторым данным, к игре с магнитогорским «Металлургом» 27 октября объявят нового предводителя «ястребиной стаи».

Это уже не первый вброс об уходе руководителя хоккейного клуба. Вчера «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 3:4.

Сергей Звягин работает главным тренером с марта 2024 года. В 18 играх сезона-2024/25 омичи проиграли 12 раз и сейчас занимают 10-е место в Восточной конференции и 20-е в общей таблице КХЛ.

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·Спорт

Точные сроки ухода Сергея Звягина официально не называются.

Вчера, 23 октября, вновь появилась информация о скорой отставке главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина. Об этом настойчиво информирует инсайдер «Cпорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Точные сроки ухода Звягина не называются. Но, по некоторым данным, к игре с магнитогорским «Металлургом» 27 октября объявят нового предводителя «ястребиной стаи».

Это уже не первый вброс об уходе руководителя хоккейного клуба. Вчера «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 3:4.

Сергей Звягин работает главным тренером с марта 2024 года. В 18 играх сезона-2024/25 омичи проиграли 12 раз и сейчас занимают 10-е место в Восточной конференции и 20-е в общей таблице КХЛ.

2294