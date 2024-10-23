Матч закончился проигрышем омской команды.

Сегодня, 23 октября, в Омске на домашней «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и челябинским «Трактором». Игра завершилась проигрышем «ястребов».

В первом периоде счет открыли гости, они забросили шайбу в ворота омичей. «Авангард» не остался в долгу и сравнял счет. На перерыв ушли со счетом 1:1. Во втором периоде «Трактор» вырвался вперед и забил гол. Счет стал 1:2.

В третьем периоде команды схлестнулись более ожесточенно. Сначала гости и «ястребы» обменялись голами, и счет стал 2:3. Затем «Авангард» взял тайм-аут и решил играть с пустыми воротами при расстановке сил 6x5.

К сожалению, это не принесло плодов. «Трактор» забросил еще одну шайбу. «Авангард» сумел отыграться, но этого уже было недостаточно. Игра закончилась со счетом 3:4.