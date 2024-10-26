Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны проводилась в сжатые сроки.

На этой неделе в Омске проводилась инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. Специалисты департамента общественной безопасности мэрии вместе с представителями регионального ГУ МЧС должны были пересчитать все бомбоубежища в срок до 25 октября.

Как указано в соответствующем постановлении мэра, эта работа проводилась для актуализации учетных сведений, установления фактического наличия и технического состояния объектов коллективной защиты. Накануне отчеты были переданы в областную комиссию.

Ранее сообщалось, что в Омске насчитывается 244 укрытия различных видов, в том числе противорадиационных. Последние в основном расположены на предприятиях ОПК и других режимных и засекреченных объектах.