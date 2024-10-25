Полностью закрылись 18 учебных заведений.

По данным на 25 октября, в Омске на карантин закрыли 997 классов в 61 школе и 32 группы в 24 детских садах, сообщают «Вести Омск». Причиной этого стали вспышки ОРВИ и случаи пневмонии в учебных заведениях.

Также несколько школ полностью закрыли на карантин. В их числе образовательные учреждения № 17, 24, 32, 33, 44, 54, 66, 74, 86, 93, 94, 96, 106, 135, 137, 140, 144 и 150. Всего – 18 школ.

Отметим, что с 28 октября в омских школах, где учатся по четвертям, начнутся осенние каникулы. Школьники вернутся занятиям с 5 ноября.