Новый продукт отличается от стандартного автокредита тем, что полученные средства также можно использовать на другие цели.

МТС Банк запустил новый продукт для розничных клиентов «Кредит на покупку авто (Не автокредит)» по ставке 29,9 % годовых. Средства кредита можно использовать как на покупку понравившегося автомобиля, отвечающего требованиям банка, так и на другие потребительские цели. При этом при оформление приобретенного автомобиля в залог МТС Банку в течение 60 дней позволит снизить ставку по кредиту до 26,9 % годовых.

Кредит в сумме от 400 тыс. рублей до 7 млн рублей предоставляется на срок от одного года до пяти лет. При этом купить на выданные по кредиту средства можно как новый, так и подержанный автомобиль производителей из России, Китая, Южной Кореи, стран Европейского Союза и Великобритании, Японии и США.

МТС Банк примет в залог автомобили категории «B», с возрастом не более 10 лет для российских производителей и не более 15 лет для иностранных на дату заключения договора. Пробег автомобиля должен составлять от 1 тыс. до 250 тыс. километров, а рыночная стоимость – не менее 500 тыс. рублей, исходя из оценки МТС Банка на момент заключения кредитного договора. Также автомобиль не должен числиться в розыске, находиться в залоге или лизинге и быть технически исправен.

Более подробная информация о продукте «Не автокредит» доступна на сайте МТС Банка, где также дистанционно можно оформить заявку на кредит.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014. ИНН 7702045051. Реклама (18+)