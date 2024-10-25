Омск-Информ
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·Происшествия

Пожар случился вчера вечером.

24 октября в 22 часа в городе Исилькуле Омской области загорелся одноэтажный частный дом.

Семь сотрудников МЧС России и две единицы техники ликвидировали пламя на площади 72 квадратных метра. В результате пожара повреждены веранда, кровля, потолочное перекрытие и внутренняя отделка дома, вещи домашнего обихода. Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России выяснили, что эпицентр горения находился на веранде. Причина возгорания устанавливается.

·Происшествия

Пожар случился вчера вечером.

24 октября в 22 часа в городе Исилькуле Омской области загорелся одноэтажный частный дом.

Семь сотрудников МЧС России и две единицы техники ликвидировали пламя на площади 72 квадратных метра. В результате пожара повреждены веранда, кровля, потолочное перекрытие и внутренняя отделка дома, вещи домашнего обихода. Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России выяснили, что эпицентр горения находился на веранде. Причина возгорания устанавливается.