Глава «Российского общенародного союза» анонсировал новые проекты на этом посту.
Вчера, 24 октября, в Москве на заседании АНО «Омское землячество» избран почетный президент объединения. Им стал депутат Госдумы I, II и IV созывов, бывший кандидат в президенты от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин. Глава землячества, председатель совета директоров Торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко отметил способность политика объединять и поддерживать омичей за пределами родины.
– Сергей Николаевич – это человек, который за годы своей работы продемонстрировал удивительную способность объединять людей, создавая атмосферу доверия и взаимопомощи, – сказал Тимошенко. – Его стремление поддерживать омичей за пределами родного края заслуживает глубочайшей признательности. Уверен, объединение наших усилий для достижения общих целей станет стимулом для дальнейшего развития землячества.
Сам Сергей Бабурин анонсировал новые проекты и принял предложение.
– Я принимаю это предложение с большой гордостью и ответственностью. Мы должны сохранить нашу историю и передать ее следующему поколению, чтобы омичи всегда оставались едиными, независимо от расстояний, – сказал Бабурин.
Заместитель председателя правительства Омской области, представитель региона в правительстве РФ Андрей Шпиленко подчеркнул дипломатический талант почетного президента.
– Сергей Николаевич зарекомендовал себя как человек, способный вести конструктивные переговоры и находить компромиссные решения даже в самых сложных ситуациях. Его стремление наладить диалог между земляками, правительством Омской области и новой командой Омского землячества создает устойчивую платформу для совместного решения актуальных вопросов, – прокомментировал результаты Шпиленко.
Первым президентом объединения был легендарный первый секретарь обкома КПСС Сергей Манякин. Стоит отметить, что Сергей Бабурин уже возглавлял Омское землячество в качестве простого президента.