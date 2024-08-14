Экс-кандидат в президенты России Сергей Бабурин отстаивает российских спортсменов, отказавшихся участвовать в Олимпиаде «на птичьих правах».

Депутат Госдумы трех созывов, дважды кандидат в президенты России, омский политик Сергей Бабурин резко отреагировал на высказывание известного комментатора Дмитрия Губерниева.

Ранее спортивный обозреватель приложил словом российских пловцов и представителей других видов дисциплин, не поехавших на Олимпиаду в Париже и отказавшихся выступать под нейтральным флагом.

– Пловцы, вся команда, признавались, что они сожалеют, что не поехали. Им задурили головы, и, как следствие, люди лишили себя возможности бороться за высокие места, не только Евгения Чикунова, но и другие ребята, – приводит цитату Губерниева «Советский спорт». – Надо уметь понимать, что можно, а чего нельзя. Это же была Олимпиада, участие в ней было реальным. И те, кто на нее не поехал, совершили большую глупость.

Однако Сергей Бабурин категорически не согласен с такой позицией.

– Он совершенно чудовищно не прав, когда уверяет, что нам надо возвращаться к чуждым нам духовно чужим правилам игры в большой спорт. Каждый только сам определяет цели и смысл своей жизни, – сказал Бабурин. – Когда Губерниев считает, что спортсмены, отказавшиеся ехать на Игры, совершили большую глупость, он делает спортивные достижения самоцелью и реально не понимает, что честь – это не способность к достижениям, а способ, мотив этих достижений. Губерниев закладывает в сознание современного поколения оправдание коллаборационизма, спортивной власовщины.

Трижды депутат Госдумы считает, что тех выходцев из России, которые приняли участие в Олимпиаде, стоит пожалеть. А спортсменами, оставшимися дома, – гордиться.

– И мы жалеем, что они не смогли выступить. Но они для нас стали людьми чести, стали людьми, которыми мы гордимся и которыми будут гордиться наши потомки. А отечественные традиции спорта высших достижений нам надо развивать без оглядки на столь дорогой Губерниеву Запад, – подчеркнул Бабурин.

Именно этих спортсменов политик считает настоящими русскими людьми, для которых честь превыше всего.