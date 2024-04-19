Сергей Бабурин принимает активное участие в жизни университета. Он окончил юридический факультет вуза.

Сергей Бабурин принимает активное участие в жизни университета. Он окончил юридический факультет вуза.

Сегодня, 19 апреля, ОмГУ имени Ф. М. Достоевского посетил российский политический и государственный деятель и выпускник юридического факультета Сергей Бабурин. Встреча с ректором университета Сергеем Замятиным состоялась в главном корпусе.

Как рассказали в пресс-службе образовательного учреждения, обсуждались перспективы развития университета, юридического образования, а также вопросы инфраструктуры. Бабурин по достоинству оценил аудитории нового учебного корпуса, кафедральные и административные кабинеты, зал заседаний ученого совета.

– Я рад, что у юридического факультета появится материальная база для развития. Мы к этому шли очень давно. Я застал юридический факультет, когда он только образовался и размещался в корпусе на Красном Пути, потом – во 2-м корпусе, сейчас – в 7-м. Теперь надо содержательно наполнять, модернизировать учебный процесс. Мы будем содействовать тому, чтобы Омский государственный университет вырос в международный научно-образовательный комплекс, – сказал Бабурин.

Несмотря на свой плотный график, известный политик принимает активное участие в жизни университета и ежегодно посещает мероприятия вуза. 1 сентября Бабурин планирует прочитать открытую лекцию для студентов и сотрудников университета.