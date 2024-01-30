Сергей Бабурин, выдвинутый от партии «Российский общенародный союз», сегодня снялся с выборов. Он призвал поддержать Владимира Путина.

Сергей Бабурин, выдвинутый от партии «Российский общенародный союз», сегодня снялся с выборов. Он призвал поддержать Владимира Путина.

Кандидат в президенты России, выдвинутый от партии «Российский общенародный союз», Сергей Бабурин сегодня, 30 января, снял свою кандидатуру с выборов. От дальнейшего участия в предвыборной гонке Бабурин отказался сразу же после того, как сдал подписи в ЦИК.

– Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру – в трудный для Родины час не время дробить силы народа, – заявил политик.

Кроме того, Бабурин призвал поддержать другого кандидата на пост главы государства – Владимира Путина.

Напомним, что выборы президента страны пройдут с 15 по 17 марта.