Омск-Информ
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·Общество

Фонари осветили участок протяженностью более 2,5 тыс. метров.

Сегодня, 24 октября, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в городе продолжают решаться вопросы с освещением улиц. Новые фонари заработали на улице 21-й Амурской. Площадь освещаемого участка составила 2660 метров.

На участке от улицы Завертяева до Пушкинского тракта установили 93 светодиодных светильника. Фонари разместили на железобетонных опорах. На эти цели из городского бюджета выделили 6,2 млн рублей.

В этом году уже построили и ввели в эксплуатацию 27 линий наружного освещения. На 11 участках еще ведутся строительно-монтажные работы. А один объект находится на стадии конкурсных процедур.

·Общество

Фонари осветили участок протяженностью более 2,5 тыс. метров.

Сегодня, 24 октября, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в городе продолжают решаться вопросы с освещением улиц. Новые фонари заработали на улице 21-й Амурской. Площадь освещаемого участка составила 2660 метров.

На участке от улицы Завертяева до Пушкинского тракта установили 93 светодиодных светильника. Фонари разместили на железобетонных опорах. На эти цели из городского бюджета выделили 6,2 млн рублей.

В этом году уже построили и ввели в эксплуатацию 27 линий наружного освещения. На 11 участках еще ведутся строительно-монтажные работы. А один объект находится на стадии конкурсных процедур.