Две трети абонентов в Омске передают данные дистанционно.
Омский водоканал провел анализ способов передачи сведений о расходе воды, которыми абоненты пользовались в сентябре. В прошлом месяце горожане направили показания почти 900 000 счетчиков. 2/3 абонентов передали данные дистанционно. Из них около 50 тысяч потребителей передали данные через личный кабинет Этот сервис входит в число лидирующих способов дистанционного предоставления показаний на протяжении уже нескольких лет. Кроме того, пользователи личного кабинета получают квитанцию в электронном виде, а также могут направить обращение или оформить заявку на ввод в эксплуатацию прибора учета.
Голосовой робот Минта также получил положительные отзывы. Услугами голосового помощника в сентябре омичи воспользовались почти 20 тысяч раз – в первую очередь им пользуются те, кто предпочитает передавать показания по телефону. Самый главный плюс – круглосуточный прием звонков.
– Все больше наших клиентов выбирают дистанционные способы обслуживания и передачи данных, о чем свидетельствует положительная динамика, которую мы наблюдаем последние несколько лет, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – Информация о расходе ресурса обеспечивает точность расчетов, в которой заинтересован и поставщик ресурса, и потребитель.
Передавать показания приборов учета горожане могут в любой день месяца, но Омский водоканал рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца. Это необходимо, чтобы в квитанции были отражены актуальные сведения.
Для передачи показаний приборов учета потребители могут воспользоваться следующими способами:
- с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);
- через сервис на сайте компании (без регистрации);
- через личный кабинет или с помощью его мобильной версии;
- по электронной почте water_omsk@rosvodokanl.ru , указав в трех строчках номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;
- посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;
- по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
- на сайте www.vp.ru;
- через мобильное приложение СберБанк;
- в терминалах АО «ОмскВодоканал»: ул. Маяковского, 2, ул. Малунцева, 30.