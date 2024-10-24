Две трети абонентов в Омске передают данные дистанционно.

Омский водоканал провел анализ способов передачи сведений о расходе воды, которыми абоненты пользовались в сентябре. В прошлом месяце горожане направили показания почти 900 000 счетчиков. 2/3 абонентов передали данные дистанционно. Из них около 50 тысяч потребителей передали данные через личный кабинет Этот сервис входит в число лидирующих способов дистанционного предоставления показаний на протяжении уже нескольких лет. Кроме того, пользователи личного кабинета получают квитанцию в электронном виде, а также могут направить обращение или оформить заявку на ввод в эксплуатацию прибора учета.

Голосовой робот Минта также получил положительные отзывы. Услугами голосового помощника в сентябре омичи воспользовались почти 20 тысяч раз – в первую очередь им пользуются те, кто предпочитает передавать показания по телефону. Самый главный плюс – круглосуточный прием звонков.

– Все больше наших клиентов выбирают дистанционные способы обслуживания и передачи данных, о чем свидетельствует положительная динамика, которую мы наблюдаем последние несколько лет, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – Информация о расходе ресурса обеспечивает точность расчетов, в которой заинтересован и поставщик ресурса, и потребитель.

Передавать показания приборов учета горожане могут в любой день месяца, но Омский водоканал рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца. Это необходимо, чтобы в квитанции были отражены актуальные сведения.

Для передачи показаний приборов учета потребители могут воспользоваться следующими способами: