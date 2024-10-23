Полицейские систематически закупали оптовые партии героина и распространяли зелье через подконтрольных им дилеров.

Сотрудники регионального УФСБ задержали в Омске двоих сотрудников управления наркоконтроля УМВД по Омской области, которые покушались на сбыт наркотиков в крупном размере. Представители силовых структур подробно рассказали о громком деле.

Задержанными оказались замначальника и оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По данным УФСБ, они систематически покупали крупные партии наркотиков для последующего сбыта через подконтрольных дилеров. 30 сентября, когда сотрудники наркоконтроля лично формировали «закладки» на территории гаражного кооператива, их взяли с поличным. В тайниках было не менее 7,48 грамма героина, в служебной машине одного из задержанных обнаружили еще 16 свертков-изолент, содержащих героин.

Как сообщили в Следственном комитете, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный с использованием служебного положения). Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования контролирует областная прокуратура.

В областном суде уточнили, что фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Начальник УМВД по Омской области назначил проведение служебной проверки по факту противоправной деятельности сотрудников наркоконтроля, они отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении их вины оба будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.