Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Общепит появится взамен бывшего кафе «Вояж» на улице Ленина.

Стало известно, что откроется на месте бывшего кафе «Вояж» на улице Ленина, что возле Концертного зала в Омске. Вместо закрывшегося общепита появится новое. Общепит назовут «О, ПП!»,

Как уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel, владельцы кафе Veggy таким образом решили провести ребрендинг. В меню только правильная и здоровая пища: блюда средиземноморской кухни с рыбой, овощами, зеленью, орехами и крупами.

·Экономика/Бизнес

Общепит появится взамен бывшего кафе «Вояж» на улице Ленина.

Стало известно, что откроется на месте бывшего кафе «Вояж» на улице Ленина, что возле Концертного зала в Омске. Вместо закрывшегося общепита появится новое. Общепит назовут «О, ПП!»,

Как уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel, владельцы кафе Veggy таким образом решили провести ребрендинг. В меню только правильная и здоровая пища: блюда средиземноморской кухни с рыбой, овощами, зеленью, орехами и крупами.