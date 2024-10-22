Парня задержали и поместили в СИЗО.

Сотрудники ФСБ задержали 27-летнего омича по подозрению в поджоге железнодорожного оборудования. Как сообщили в ведомстве, он уничтожил релейный шкаф на станции Московка.

– В ходе допроса задержанный дал признательные показания. В частности, сообщил, что, являясь сторонником нацистской идеологии, инициативно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ. После этого на фигуранта в мессенджере «Телеграмм» вышел «связной» с заданием поджечь железнодорожное оборудование по указанным в сообщении координатам, – сообщили в ФСБ.

Чтобы уничтожить железнодорожное оборудование, омич использовал розжиг и самодельную зажигательную смесь. В полиции добавили, что за поджег парню обещали деньги, но так и не заплатили.

На него возбудили уголовное дело о терроризме (ч. 1 ст. 205 УК РФ «Совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти»). Дома у парня провели обыск. На время расследования омича заключили под стражу.

Известно также, что он наносил надписи, дискредитирующие действующую власть РФ, на фасады зданий.