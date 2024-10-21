Количество школ, в которых не учатся отдельные класс, перевалило за 50.

В Омске увеличилось число школ, которые закрыли на карантин, сообщает Город55. По информации департамента образования, по данным на 21 октября, на дистанционном обучении находятся 817 классов в 54 школах и 27 групп в 22 детских садах.

Также выросло число полностью закрытых школ. В их числе находятся следующие образовательные учреждения: № 17, 24, 33, 43, 54, 66, 86, 93, 96, 135, 137, 140, 144, 150 и 159.

Отметим, что еще 18 октября были полностью закрыты только 10 школ. А учебный процесс приостановили в 499 классах 47 школ.