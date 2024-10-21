Житель Алтайского края получил товар в Санкт-Петербурге и вез его в Искитим.

Омские полицейские установили причастность 64-летнего жителя Алтайского края к незаконному обороту наркотиков. Его задержали в Крутинском районе. В ходе осмотра автомобиля «Тойота-Премио», на котором передвигался фигурант, оперативники изъяли 60 свертков с растительным веществом: 59 – в техническом отсеке под дверной картой, 1 – под капотом транспорта. Согласно заключению экспертизы, изъятое оказалось гашишом массой 5798 граммов. По данным сотрудников наркоконтроля, житель города Барнаула получил запрещенный товар в Санкт-Петербурге и вез в Искитим Новосибирской области. В конечной точке он должен был получить дальнейшие указания, но был пойман полицейскими.

По словам барнаульца, один сверток из оптовой партии он взял для личного потребления. Отметим, что более 20 лет назад задержанный уже был судим за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Задержанному грозит от десяти до двадцати лет. Он заключен под стражу.