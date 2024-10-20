Виктор Титарев высказался о необходимости строительства новой воздушной гавани за городом.
Эксперты продолжают спорить о целесообразности строительства Омск-Федоровки. Партнер ООО «Рэдиум Инвестиции» Виктор Титарев, ранее возглавлявший аэропорты Краснодара, Калининграда и Омска, поделился своей точкой зрения. Как рассказал Титарев «Коммерческим Вестям», вариантов развития у Омск-Центрального нет, у аэропорта Омск-Федоровка, если его построят, есть.
– Во всех аэропортах мира, включая американские, большую часть выручки дают неавиационные доходы – именно они позволяют снижать стоимость билетов. Подавляющее большинство низкобюджетных авиакомпаний требует у аэропортов нулевые тарифы на обслуживание самолетов. По типичному контракту они оплачивают только топливо, но зато обеспечивают стабильный поток пассажиров, которые совершают в аэропорту покупки, посещают рестораны и бизнес-залы, ночуют в гостиницах, – отметил Титарев.
По словам эксперта, в Омск-Центральном все это развивать не получится. Невозможно там также организовать нормальный грузовой терминал.
При этом добираться до нового аэропорта придется дольше, а тарифы на авиаперелеты вырастут.
– Сомневаться, что тарифы вырастут, не приходится. Тарифы вырастут, да, но это претензия не к частному оператору, а скорее к власти. Так что же государство может сделать? Например, проводить политику сдерживания тарифов через тарифное регулирование, – отметил Титарев.
Омск-Федоровка, по его словам, нужна региону еще и потому, что это емкий инвестиционный проект. Странно отказываться от федеральных средств на строительство нового аэродрома.