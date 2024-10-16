По словам Игоря Колесника, пускать аэроэкспресс в загородный аэропорт не стоит.

Известный омский строитель, директор ООО «ПО «Омсктрансстрой» Игорь Колесник рассказал о сегодняшнем состоянии аэропорта Федоровка и перспективах завершения этого объекта. Его компания плотно занималась данным проектом и готова принять участие в его достройке.

– Занимаясь этим проектом на протяжении долгого времени, я застал все этапы его истории. За эти годы специалистами многих ведомств, в том числе нашей организации, подготовлена вся необходимая документация по проекту, что позволяет хоть завтра приступить к его реализации, – сказал Колесник в интервью газете «Коммерческие вести». – На сегодняшний день у нас полная картина того, что есть на объекте, что и как необходимо сделать. Главное – мы подготовили обоснование технического состояния Федоровки и разработали организационные мероприятия по функционированию объектов капитального строительства. Это решение позволит значительно сократить период подготовки документов строительства Омск-Федоровки как минимум на год.

По мнению эксперта, все, что было построено несколько десятилетий назад, требуется снести и как можно оперативнее начинать новый проект, чтобы уложиться в сроки, обозначенные федеральным правительством – 2028 год.

– Надо максимально быстро избавиться от старого недостроя, не теша себя надеждой о его эксплуатации, освободить площадку и скорее приступить к возведению аэропорта, чтобы уложиться в обозначенные правительством сроки к концу 2028 года, – подчеркнул Колесник.

Эксперт также сообщил, что к месту будущего аэропорта нужно подводить водопровод и канализацию – их в Федоровке нет. Работы на объекте предстоит много, для их проведения потребуется до 1000 человек. Игорь Колесник считает, что строить новый аэропорт должны омичи.

– Для строительства инфраструктурных объектов понадобится до 1000 человек. Уверен, омичи готовы вернуться с Дальнего Востока, Севера и других вахт, если будет четкая уверенность, что минимум три года они будут обеспечены работой. Строительство столь серьезного уровня позволит решить проблему оттока кадров из региона, – заявил бизнесмен.

Отвечая на вопрос, как пассажиры будут добираться в новый аэропорт, строитель предложил два варианта.

– К вопросу транспортной доступности нужно отнестись особенно серьезно, так как затрагиваются интересы жителей города и области. Учитывая, что сейчас мы выезжаем в Омск-Центральный за час до вылета, то в Омск-Федоровку придется выдвигаться как минимум за три часа. Здесь есть два варианта. Первый – сделать выделенную полосу на улице Волгоградской, по которой экспресс-автобусы ездили бы без остановок. Второй вариант – построить отдельную дорогу до аэропорта, так как аэроэкспресс никогда не будет рентабельным, – сказал эксперт.

Игорь Колесник добавил, что подготовка к реализации проекта Омск-Федоровки начнется в конце ноября.