Омск-Информ
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·Общество

На 2025 год запланировано оборудование этими устройствами 100 машин большого класса.

К концу следующего года почти во всех муниципальных автобусах Омска будут установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда. В планах департамента транспорта оборудовать в 2025 году этими устройствами сто машин большого класса, сообщает «Новый Омск» со ссылкой на замдиректора ведомства Сергея Фальковского.

В настоящее время валидаторы установлены в 260 автобусах, 15 троллейбусах, 25 трамваях. В конце текущего года они появятся еще в 10 автобусах и 5 трамваях.

Автопарк муниципального ПП № 8 насчитывает свыше четырехсот автобусов различного класса.

·Общество

На 2025 год запланировано оборудование этими устройствами 100 машин большого класса.

К концу следующего года почти во всех муниципальных автобусах Омска будут установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда. В планах департамента транспорта оборудовать в 2025 году этими устройствами сто машин большого класса, сообщает «Новый Омск» со ссылкой на замдиректора ведомства Сергея Фальковского.

В настоящее время валидаторы установлены в 260 автобусах, 15 троллейбусах, 25 трамваях. В конце текущего года они появятся еще в 10 автобусах и 5 трамваях.

Автопарк муниципального ПП № 8 насчитывает свыше четырехсот автобусов различного класса.