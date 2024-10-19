Мэру Омска поручено помочь людям составить исковые заявления в суд и оказать максимальное содействие.

Жители улицы 19-я Линия в Центральном округе Омска, где в июле произошел взрыв газа, остались недовольны выплатами от Всероссийской страховой компании. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, 45 пострадавшим в общей сложности выплатили 13,6 млн рублей. Готовятся иски в суд.

– Не все жители остались довольны полученными суммами. Поручил мэру Омска Сергею Шелесту помочь людям составить исковые заявления в суд и оказать максимальное содействие, – отметил губернатор.

Ранее правительство области вело совместную работу с Ростехнадзором и Следственным комитетом, чтобы все пострадавшие в результате инцидента получили полагающуюся компенсацию.

Помимо денег от страховой компании, люди получили единовременные выплаты от правительства региона и администрации Омска.