Родные не знают, где она, со вчерашнего утра.

В Омске пропала 16-летняя Алексия Коткова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», утром 17 октября девушка вышла из дома на 6-й Линии и не вернулась.

Приметы девушки: на вид 16 лет, худощавое телосложение, носит очки. Была одета в черную куртку, черную кепку, серые джинсы и черные сапоги.

Информацию, которая может помочь найти девушку, омичей просят сообщать по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).