Омск-Информ
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·Общество

«Ненадлежащие» лица снова могут обращаться за ними в Комбинат специальных услуг.
Директор омского Комбината специальных услуг Алексей Артеменко подписал приказ, вносящий изменения в регламент оформления документов для захоронения. Согласно этим изменениям, подача документов «ненадлежащим» лицом больше не будет служить основанием для отказа.
Напомним, с 1 апреля омский КСУ ввел новые правила, согласно которым получить справку для похорон могли только близкие родственники усопшего. Местный предприниматель, оказывающий похоронные услуги, пожаловался в УФАС, что не может из-за этого получать справки для своих заказчиков. УФАС направило Комбинату специальных услуг предупреждение, комбинат обжаловал его в суде. Арбитражный суд Омской области встал на сторону УФАС.
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·Общество

«Ненадлежащие» лица снова могут обращаться за ними в Комбинат специальных услуг.
Директор омского Комбината специальных услуг Алексей Артеменко подписал приказ, вносящий изменения в регламент оформления документов для захоронения. Согласно этим изменениям, подача документов «ненадлежащим» лицом больше не будет служить основанием для отказа.
Напомним, с 1 апреля омский КСУ ввел новые правила, согласно которым получить справку для похорон могли только близкие родственники усопшего. Местный предприниматель, оказывающий похоронные услуги, пожаловался в УФАС, что не может из-за этого получать справки для своих заказчиков. УФАС направило Комбинату специальных услуг предупреждение, комбинат обжаловал его в суде. Арбитражный суд Омской области встал на сторону УФАС.
1370