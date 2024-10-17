Ожесточенная борьба привела к проигрышу омской команды.

Сегодня, 17 октября, «Авангард» начал новую серию домашних матчей. «Ястребы» сыграли с московским «Спартаком». Матч был наполнен напряженной борьбы и завершился поражением омской команды.

В первом периоде гости забросили шайбу в ворота омичей. Во втором периоде началось ожесточенное противостояние между командами.

Сначала «Спартак» забил гол «Авангарду», после чего «ястребы» забросили сначала одну ответную шайбу, а затем еще одну. Счет стал 2:2.

После этого омичи вырвались вперед и забили сразу два гола подряд. Хозяевам площадки удалось вырваться вперед со счетом 4:2.

Третий период начался с того, что «Спартак» отыграл сразу две шайбы подряд. Счет сравнялся 4:4. После чего москвичи забили «ястребам» гол.

Однако омичи не остались в долгу и забросили шайбу в ответ. К сожалению, после этого хоккеисты «Спартака» забили еще один гол. У «Авангарда» уже не получилось его отыграть. Матч завершился со счетом 5:6.