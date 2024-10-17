Проблема с подтоплением не только у пиццерии, но и у дома, в котором она располагается.

В Омске топит подвал дома № 56 на проспекте Мира, сообщает Ngs55. В этой многоэтажке на цокольном этаже располагается пиццерия «Кантанелло» и несколько магазинов.

В пиццерии рассказали, что проблема возникла несколько месяцев назад. Все стало хуже, когда включили отопление.

– Горячая вода поступает в помещение и топит зал. Кипяток льется по стенам с потолка. «Тепловая компания» говорит, что работы все сделаны и проблемы никакой нет, – рассказали в заведении. – Мы являемся прокладкой между жильцами дома. Если бы там не было пиццерии, то в подвале накапливалась вода и все бы размыло. А сейчас морозы будут, представляете, какой перепад температуры.

В «Тепловой компании» директору пиццерии сообщили, что ремонтные работы на тепловых сетях на проспекте Мира выполнили 8 октября и сейчас все находится в рабочем состоянии. Но в заведении утверждают, что проблема до сих пор не решилась. Кроме того, жители дома уже обращались в управляющую компанию и региональную прокуратуру, но это не принесло результата.

Напомним, что летом другое заведение «Кантанелло» затопило после сильных дождей. В результате его пришлось закрыть.