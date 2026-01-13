Главный прокурор рассказал про расследование дела о гибели омича в кипятке

Погиб уважаемый ученый и легенда омской агронауки.

Omsk Live

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказал в интервью на ГТРК «Иртыш» о том, как продвигается дело о падении мужчины в яму с кипятком. Жуткий инцидент произошел 26 ноября на пересечении улиц 5-й Армии и Малой Ивановской.

Из-за аварии на подземной теплотрассе обвалился грунт, яму тут же наполнил кипяток. Место не было огорожено, из-за чего 78-летний омич попал в смертельную ловушку.

С ожогами 60% тела он был доставлен в реанимацию, но, несмотря на предпринятые меры, 4 декабря скончался. Им оказался доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный агроном России Владимир Красницкий. Его называют легендой агронауки, 40 лет он возглавлял Агрохимический центр «Омский».

Дело получило резонанс. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

- Расследование проводится, мы надзираем за этим расследованием, - сказал прокурор Омской области Алексей Афанасьев. - Обвинение еще не предъявлено.

Следователи полтора месяца устанавливают тех, кто не обеспечил безопасность территории после аварии и не огородил смертельно опасный участок.