Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении омича в яму с кипятком

Возбуждено уголовное дело о халатности.

следственный комитет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту халатности омских коммунальщиков.

Напомним, что вчера, 26 ноября, на пересечении 5-й Армии и Малой Ивановской 78-летний мужчина упал в глубокую яму с кипятком, которая образовалась из-за аварии на подземной теплотрассе и обвала грунта.

Омск Live

Выбраться мужчине помог один из очевидцев, который проезжал мимо. Омича отвезли в больницу и поместили в реанимацию с ожогами 60 % тела.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.