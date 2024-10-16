На улице Энтузиастов произошла коммунальная авария.

Сегодня, 16 октября, в одном из омских пабликов горожане рассказали об очередной коммунальной аварии. По словам очевидцев, гейзер забил на улице Энтузиастов в районе пересечения с улицей Мамина-Сибиряка.

В омской мэрии оперативно отреагировали на эту информацию. В пресс-службе ведомства рассказали, что в районе улицы Мамина-Сибиряка, 22, произошло повреждение на участке от тепловой камеры до жилого дома.

– Специалисты выехали на место, провели обследование и выполнили все необходимые ремонтные работы на подающем и обратном трубопроводе, – рассказали в городской мэрии.

Сообщается, что сейчас у жителей есть горячая вода и отопление.