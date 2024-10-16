Интимные услуги подавались в городе под видом легального массажа.

Полицейские завершили расследование уголовного дела о вовлечении в проституцию и организации борделя. В этих преступлениях обвиняют 10 местных жителей.

Четыре «массажных» салона с кроватями, гидромассажными ваннами и аксессуарами для оказания интимных услуг открыл в городе 36-летний мужчина. В июле 2021 года он зарегистрировал ИП и взял на работу 10 женщин-администраторов. Для оказания интимных услуг они привлекли 25 девушек и 1 мужчину.

Полицейские обнаружили бордель в марте 2023 года. Организатора и 9 администраторов привлекли к уголовной ответственности.

Прокуратура направила уголовное дело в Первомайский районный суд Омска. Отметим, что в отношении одной из женщин-администраторов уголовное преследование прекратили в связи с деятельным раскаянием.