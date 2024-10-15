Выбились из графика две электрички и два пассажирских поезда.

В компании РЖД официально сообщили об остановке движения поездов под Омском. Ранее «Омск-информ» рассказывал, что на участке Транссибирской магистрали между Москаленками и Омском встали поезда. Речь идет электричка, двое пассажирских и один грузовой поезд. Причиной стали технические проблемы у грузового поезда.

Как уточнил железнодорожный перевозчик, по техническим причинам на участке Исилькуль - Пикетное Западно-Сибирской железной дороги в пути следования задерживаются пассажирский поезд №60 Кисловодск - Новокузнецк и два пригородных поезда №6476 и №6480 Исилькуль - Омск.

В компании РЖД пояснили, по станции Пикетное время задержки составило от 28 минут до 4,5 часов. Западно-Сибирская железная дорога принимает все меры для ввода поездов в график.