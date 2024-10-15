У грузового поезда возникли технические проблемы. За ним встал остальной транспорт.

Сегодня, 15 октября, примерно в 21 часов, стало известно о том, что на участке Транссибирской магистрали между Москаленками и Омском встали поезда. Речь идет об электричке, двух пассажирских и одном грузовом поезде.

Как явствует из открытых источников, поезд 59С «Кисловодск — Новокузнецк» был в Марьяновке с опозданием почти в пять часов. Поезд 128Ы «Адлер-Красноярск» оказался в Москаленках почти на три часа позже.

По данным «Омск-информа», причиной остановки транспорта стали некие технические проблемы, помешавшие грузовому поезду передвигаться в нормальном режиме. Предположительно на грузовом транспорте сказалась нехватка бригад. За ним выстроились другие электрички и поезда. На данный момент движение уже восстановлено.