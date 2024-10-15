Без отопления и горячей воды остались 7 жилых домов.

Сегодня, 15 октября, в телеграм-канале «Омский форум» появилась информация о коммунальной аварии в Чкаловске. По словам очевидцев, в районе остановки «Рынок» на Космическом проспекте заметили реку кипятка.

Сообщается, что на эту информацию отреагировали в мэрии Омска. На место выехала бригада «Тепловой компании». По результатам обследования решили временно вывести трубопровод из работы.

Сейчас ведется подготовка к ремонтным работам. Они завершатся к 16 октября 17:00. Без горячей воды и отопления остались 7 жилых домов.