Омск-Информ
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·Общество

Иностранцы не смогут работать водителями, учителями и медиками по патенту.
Губернатор Виталий Хоценко подписал указ, запрещающий привлекать к работе в некоторых отраслях иностранцев с трудовыми патентами. С 1 марта 2025 года они не смогут трудиться в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг.
Отметим, что трудовой патент выдают иностранцам, которым не нужна виза и которые не имеют разрешения на временное проживание или вида на жительство. Трудовой патент позволяет легально работать в России.
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·Общество

Иностранцы не смогут работать водителями, учителями и медиками по патенту.
Губернатор Виталий Хоценко подписал указ, запрещающий привлекать к работе в некоторых отраслях иностранцев с трудовыми патентами. С 1 марта 2025 года они не смогут трудиться в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг.
Отметим, что трудовой патент выдают иностранцам, которым не нужна виза и которые не имеют разрешения на временное проживание или вида на жительство. Трудовой патент позволяет легально работать в России.
1168